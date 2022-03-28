Marmara’da hava sıcaklıkları artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artıyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; halen Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren de bölge genelinde biraz daha artacağı aktarıldı.

4-8 DERECE YÜKSELECEK

Sıcaklıkların, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

İLLERE GÖRE SICAKLIKLAR

Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor:

İstanbul: 21,

Edirne: 24,

Tekirdağ: 21,

Kırklareli: 24,

Kocaeli:26,

Sakarya: 29,

Yalova: 25.

