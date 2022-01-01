Marmaray tarifesinde zam tartışması

Marmaray'ın tam parkur ücreti 7 lira 75 kuruştan 12,12 TL’ye yükseldi. En az taşıma ücreti ise 5,48 TL oldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan zamlara ilişkin bir açıklama geldi. O açıklamada, zam kararının UKOME Kurulu tarafından onaylanmadığı ve imza sürecinin tamamlanmadığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yansıtılan zamlardan sorumlu olmadığı ve konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

