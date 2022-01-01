Marmaray tarifesinde zam tartışması

İstanbul'da yeni yılla birlikte Marmaray ücret tarifelerine de zam geldi. Ukome'de alınan karar doğrultusunda yüzde 36'lık zam turnikelere yansıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada "Zamlı tarife, İBB tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur" denildi.

Haberler - NTV Haber 01.01.2022 - 23:41

Marmaray tarifesinde zam tartışması

Marmaray'ın tam parkur ücreti 7 lira 75 kuruştan 12,12 TL’ye yükseldi. En az taşıma ücreti ise 5,48 TL oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan zamlara ilişkin bir açıklama geldi. O açıklamada, zam kararının UKOME Kurulu tarafından onaylanmadığı ve imza sürecinin tamamlanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yansıtılan zamlardan sorumlu olmadığı ve konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

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