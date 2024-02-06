Marmaris'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü astsubay Mustafa Oğuz Utlu hayatını kaybetti.

Marmaris'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.30 sıralarında Otogar Yolu Sarıana Türbesi yakınlarında meydana geldi.

Astsubay Mustafa Oğuz Utlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil savrulup, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Marmaris'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 1


Sağlık ekipleri, Utlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Utlu'nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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