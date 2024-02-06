Marmaris'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti



Sağlık ekipleri, Utlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Utlu'nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin