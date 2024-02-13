Marmaris'te fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Kemeraltı Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.



Armutalan Mahallesi'nde de elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcımlar oluşturdu. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi kısa sürede giderildi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin