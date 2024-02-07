Marvel dizisinin set çalışanı hayatını kaybetti: Çekimler durduruldu

Iron Man, Yenilmezler ve Spider Man serisi gibi dünyaca ünlü filmlere imza atan Marvel'ın setinde bir kaza yaşandı. Wonder Man adlı dizinin set çalışanı hayatını kaybetti.

Marvel dizisinin set çalışanı hayatını kaybetti: Çekimler durduruldu

imzalı Wonder Man dizisinin çekimlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Dizinin çekimleri esnasında bir set çalışanı yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta Radford Studio Center'da gerçekleşen çekimlerde 41 yaşındaki Juan Carlos Osorio adındaki set çalışanı hayatını kaybetti.

Setteki çatı iskeletinden düşen Osorio hakkında Marvel taziye mesajı yayınladı. Açıklamada "Düşüncelerimiz ailesi ve dostlarıyla. Yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın da sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi

Osorio'nun dizinin çekimleri esnasında düşmediği belirtildi ancak dizi çekimleri ertelendi.

Marvel dizisinin set çalışanı hayatını kaybetti: Çekimler durduruldu - 1

WONDER MAN HAKKINDA

Marvel çizgi romanlarında ilk kez 1964 yılında tanıtılan Wonder Man karakterini konu alan dizinin başrolüde Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da dijital platformda izleyiciyle buluşacağı biliniyor.

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