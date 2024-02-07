Marvel dizisinin set çalışanı hayatını kaybetti: Çekimler durduruldu

Marvel imzalı Wonder Man dizisinin çekimlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Dizinin çekimleri esnasında bir set çalışanı yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta Radford Studio Center'da gerçekleşen çekimlerde 41 yaşındaki Juan Carlos Osorio adındaki set çalışanı hayatını kaybetti.

Setteki çatı iskeletinden düşen Osorio hakkında Marvel taziye mesajı yayınladı. Açıklamada "Düşüncelerimiz ailesi ve dostlarıyla. Yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın da sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi



Osorio'nun dizinin çekimleri esnasında düşmediği belirtildi ancak dizi çekimleri ertelendi.