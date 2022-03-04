Maske takma zorunluluğu kalktı mı? (Kapalı/açık alanlarda maske takmak zorunlu mu?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada açık alanlarda maske zorunluluğunun sona erdiğini bildirdi. Peki, maske takma zorunluluğu bitti mi? Kapalı/açık alanda maske kullanmak zorunlu mu?

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 13:58 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 14:46

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? (Kapalı/açık alanlarda maske takmak zorunlu mu?)

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Sağlık Bakanı , Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söylemişti.

Bu kapsamda, maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamaları 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla sonlandırıldı.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 

Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı yerlerde de havalandırma iyiyse maske şartı kalktı" dedi. Buna göre maske zorunluluğu belli ölçüde kalkmış oldu.

Bakan Koca "Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur" açıklamasında bulundu.

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