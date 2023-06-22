Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını döven sanığa 1 yıl 8 ay hapis

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskeyi doğru takması için uyarıda bulunan hasta bakıcıyı darbettiği iddia edilen Furkan Toraman, "Tehdit" ve "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Kendisine karşılık veren hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ise "Basit yaralama" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.



İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, birbirlerinden şikayetçi olan Furkan Toraman ve Rıfat Babayiğit katılmadı.



Duruşma savcısı, Furkan Toraman'ın "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis, Rıfat Babayiğit'in de "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya karşı savunma yapan tarafların avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ettiler.



İKİ TARAFA DA CEZA



Mahkeme, Furkan Toraman'ı "Tehdit" suçundan 5 ay hapis cezası ve "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Rıfat Babayiğit ise "Basit yaralama" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ile saldırgan Furkan Toraman "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 25 Eylül 2020'de taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

Tartışmanın bunun üzerine kavgaya döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlatıldı. Rıfat Babayiğit'in, adli tıp raporunda göz korneasının zarar gördüğü ve yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte hafif olmadığı vurgulandı.

Tartışma nedeniyle hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in, elindeki bant makinasıyla kendisine saldırdığını ve sırtında yara olduğunu iddia eden ve sırtında sıyrık izleri belirlenen Furkan Toraman'ın ise hafif derecede yaralandığı ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, Furkan Toraman'ın ise "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Olay sonrası tutuklanan Furkan Toraman, 7 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada tahliye edilmişti.