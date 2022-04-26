Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını yaptı. Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Bakan Koca, toplantı öncesinde "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" paylaşımı yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı. https://t.co/8pRJFM7s2Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022

Bakan Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini sosyal medyadan açıklamıştı.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" sözlerine yer verdi.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

AÇIKLAMAYI ERDOĞAN YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ilgili saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.



"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"



Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.



Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

