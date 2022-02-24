Mazot dolu tenekeyle oynayan 4 çocuk ağır yaralandı

Gaziantep'te 4 çocuk mazot dolu tenekenin patlamasıyla ağır yaralandı.



Olay, merkez Şahinbey ilçesine Nuripazarbaşı Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Faraç İsabaş’ın iki oğlu ve iki arkadaşı evlerinin bahçesindeki mazot dolu tenekeyle oyun oynamaya başladı.

Tenekenin uç kısmına soktukları kağıt parçasını ateşe veren çocuklar, tenekenin bomba gibi patlamasına neden oldu. Bir anda parlayan aleve maruz kalan 4 arkadaşın elbiseleri ve saçları tutuşarak yanmaya başladı. Metrelerce yükselen alevi gören mahalle sakinleri yanan çocukları söndürerek durumu 112’ye bildirdi.

3 ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuğu, ilk müdahalenin ardından Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan 4 çocuktan 3’ü taburcu edilirken bir çocuğun tedavisi hala sürüyor.



"OĞLUMU GÖRÜNCE TANIYAMADIM"

Olayda 2 çocuğu alevler nedeniyle yaralanan 67 yaşındaki Faraç İsabaş, çocuklarının durumunun iyi olduğunu söyledi. Birinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten İsabaş, "Diğer oğlumun tedavisi sürüyor. Yüzlerinde ve ellerinde yoğun yanıklar var. Komşular alevlerin metrelerce yükseldiğini söyledi. Ben oğlumu görünce tanıyamadım” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI SULARLA SÖNDÜREBİLDİK"



Feci olaydan bir oğlu yanan Münevver Sonar, “Benim oğlumun durumu kötü. Bir haftadır hiç uyumuyor. İkinci derece yanık oluşmuş. Tam ne zaman iyileşir bilemiyoruz. Biz gittiğimizde alev almışlardı. Çocuklar ‘Yardım edin, bizi kurtarın’ diye bağırıyordu. Çocukları sularla söndürebildik” diye konuştu.