MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu? (MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı)

MEB personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı ve branş dağılımını belirtti. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu?
5 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.