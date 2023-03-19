MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu? (MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı)

MEB personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı ve branş dağılımını belirtti. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu?

5 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK



Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.