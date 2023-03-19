MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu? (MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Bakan Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu?

MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu? (MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı)

personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı ve branş dağılımını belirtti. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu?

5 BİN YAPILACAK

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Branş dağılımı belli oldu mu? (MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı) - 1

BRANŞ VE DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Personel istihdamına ilişkin takvim ve koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.

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