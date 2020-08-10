MEB TYP işe alım başvuruları yarın bitiyor (İşkur TYP başvurusu nasıl yapılır?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı yayınladı. İşkur üzerinden başvurular alınmaya başladı.

MEB TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TYP, başvurusunda bulunmak için öncelikle İŞKUR portal sistemine üye olmanız gerekiyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.



Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.



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