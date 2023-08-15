MEBBİS özür grubu atama takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme  başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 14 Ağustos'ta sona erdi. Tercih sürecinin tamamlanması ardından başvuru sonuçları ilan edilecek. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?? İşte MEBBİS özür grubu atama takviminin ayrıntıları

MEBBİS özür grubu atama takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme  başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı. Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü sona erdi. 

MEBBİS özür grubu atama takvimi: Mazerete bağlı yer değiştirme  başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Başvuruların ardından gözler tercih ve atama tarihlerine çevrildi. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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