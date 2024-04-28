Eşiyle kavga edip baldızını bıçakladı

HAVAYA UYARI ATEŞİ



Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi.



Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe neden olan vatandaşlara müdahale etti.



Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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