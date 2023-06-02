Meclis başkan kim olacak, başkan seçimi nasıl yapılır? (Meclis başkanı seçim sürecine ilişkin ayrıntılar)

MECLİS BAŞKANI SEÇİM SÜRECİNİN AYRINTILARI

2 Haziran 2023 tarihinden itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak. Siyasi partiler pazartesi ve salı günü Meclis başkanı adayını TBMM Başkanlığı'na bildirecekler ve çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. Başkan seçimi gizli oylama ile yapılacak.

İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.