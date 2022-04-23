Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti



Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.



HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sözde soykırımın tanınması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi vermişti. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan kanun teklifi, "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" adını taşıyordu.



Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.