Meclis Başkanı Şentop'tan partilere yeni anayasa çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine başladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuk olduğu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün TBMM yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada "Milletimize en güzel 2023 hediyesi olacak" dediği yeni anayasa konusuna değinen Şentop, "Yeni anayasa konusunda siyasi partiler tekliflerini ortaya koymalı. Somut anayasa önerilerine ihtiyaç var" dedi.

Şentop, yeni anayasa yapılması konusunda bir mutabakat olduğunu da belirtti.

SEÇİM BARAJI TARTIŞMALARI



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi önerisine de değinen Şentop, şunları söyledi:

"Seçim ittifakları olduğu zaman baraja takılmadan siyasi partilerin milletvekili çıkardıklarını görüyoruz. Baraj burada partileri engelleyici olmadı. Herkes temsil ediliyor ama hükümet kurulamıyor böyle sorunlar var. Böyle bakılırsa başkanlık sisteminde baraja ihtiyaç yok. parlamentoda yasama işlemi söz konusu olduğundan burada barajın olması gerektiğini belirten yaklaşımlar var."



MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ DEĞİŞECEK Mİ?

Meclis İç tüzüğünün de yeni sisteme göre değiştirilmesi gerektiğini savunan Şentop, "Benim kanaatim prensipler üzerinden hareket edilirse, konuşma sürelerine odaklanarak falan değil. Bütün maddeleri atıp yeni maddeler atalım demiyorum. Yeni sisteme uyumlu bir iç tüzük oluşturulmalı. Ben yeni iç tüzüğe ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Daha kaliteli bir yasama süreci için buna ihtiyaç var" şeklinde konuştu.