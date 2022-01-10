Meclis Başkanı Şentop'tan 'teröristle fotoğraf' açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.



HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı bir teröristle olan fotoğrafı hakkında konuştu.



Türkiye’de Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesefe koyması gerektiğini söyleyen Şentop, "Bu yapılmadığı taktirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır" dedi.



Şentop, Mecliste Karma Komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin çok dosya olduğunu da hatırlattı.

Meclis Başkanı, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzenen karşı suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.