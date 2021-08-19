Meclis ne zaman açılacak? (TBMM ne zaman açılıyor?)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararı ile bu yıl tatile girmeme ve çalışmalarına devam etme kararı almış ancak 18 Temmuz'da alınan kararla TBMM Genel Kurulu tatile girmişti. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILACAK?



Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.



