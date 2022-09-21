Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Gözler EYT ve KYK konularında (2022 TBMM yeni yasama yılı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Yeni meclis döneminde birçok kişiyi ilgilendiren EYT ve KYK konuları gündemde yer alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, meclisin açılış tarihi belli oldu. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman açılacak?

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Gözler EYT ve KYK konularında (2022 TBMM yeni yasama yılı)

'nin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları devam ediyor. Yeni meclis döneminde, birçok insanın gündeminde yer alan ve konularına yer verilecek. Peki, TBMM ne zaman açılacak?

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı sonrasında, meclisin ne zaman açılacağı belli oldu.

Buna göre; TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine karar verilmişti. Yani TBMM 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de toplanmak üzere yeni yasama yılına başlayacak.

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