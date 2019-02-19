AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevini TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devretti.

En yaşlı Meclis Başkanveli olduğu için görevi devralan Celal Adan, yeni Meclis Başkanı seçiline kadar TBMM Geçici Başkanı olarak görev yapacak.

Meclis'te yapılan devir teslim töreninde konuşan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"31 Mart tarihinde yapılacak seçimler münasebetiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğüm TBMM Başkanlığı'ndan dün itibariyle çekildim. Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar anayasamıza göre TBMM Başkanı en yaşlı üyesi Celal Adan'a görevi bugün devrediyorum. Geçen 7 aylık sürede TBMM'nin yeni döneminde uygun şekilde uzlaşmayı esas alan daha az münakaşa daha çok uzlaşma prensibiyle bütün gruplarla uyum içerisinde çalışmaya gayret ettim. Görevi bırakırken gönlüm rahat."

TBMM mühürünü Binali Yıldırım'dan teslim alan Celal Adan ise şunları söyledi:

"Uzun yıllardır tanıdığım Sayın Başkan Türkiye'nni yetiştirdiği önemli bir devlet ve siyaset adamıdır. Sorun üzerinden değil çözüm üreten bir geleneğe öncülük etmiştir. Sayın Başkan yeri geldiğinde makamları ikinci plana itmiş bir devlet adamıdır. Kendileri memleket hizmet aşkıyla İstanbul'a hizmet etmek üzere yola çıkmıştır. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak bunu şans olarak görüyorum."

HAYVAN HAKLARI ÖNERGESİ MECLİS'TE

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, '"Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

YENİ BAŞKAN NASIL SEÇİLECEK?



Yıldırım'ın istifasının Genel Kurul'da okunmasının ardından aday olmak isteyen milletvekilleri 5 gün içerisinde başvurularını Meclis Başkanlık Divanı'na iletecek. Başvuruların sona erdiği günün ertesi yani 24 Şubat Pazar günü ise Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Meclis Başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor. Ancak sandalye dağılımı gözönünde bulundurulduğunda ilk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor. 3'üncü turda 301 oy alan aday, Meclis'in yeni başkanı olacak.

CELAL ADAN KİMDİR?



Celal Adan 10 Eylül 1951 tarihinde Tutak, Ağrı'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan Adan, Erzurum Yatılı Lisesi'nden mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Adan, burada Orman Fakültesi'nden mezun oldu.



İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketini kurdu ve yöneticiliğini yaptı.



21. dönem DYP ve 24.ve 25. dönem MHP İstanbul Milletvekiliği görevinde bulundu. 26. dönemde yeniden İstanbul milletvekili seçildi.



Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisi olan Celal Adan, halen MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Başkan seçimleri için MHP, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ı aday gösterme kararı aldı.

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