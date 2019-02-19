AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devretti. Adan, yeni Meclis Başkanı seçiline kadar TBMM Geçici Başkanı olarak görev yapacak.

CELAL ADAN KİMDİR?



Celal Adan 10 Eylül 1951 tarihinde Tutak, Ağrı'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan Adan, Erzurum Yatılı Lisesi'nden mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Adan, burada Orman Fakültesi'nden mezun oldu.



İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketini kurdu ve yöneticiliğini yaptı.



21. dönem DYP ve 24.ve 25. dönem MHP İstanbul Milletvekiliği görevinde bulundu. 26. dönemde yeniden İstanbul milletvekili seçildi.



Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisi olan Celal Adan, halen MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Başkan seçimleri için MHP, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ı aday gösterme kararı aldı.



MECLİS'TE DEVİR TESLİM: YILDIRIM, GÖREVİ ADAN'A DEVRETTİ