Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Nasıl öldü, cinayete mi kurban gitti?

BİRÇOK ŞÜPHELİNİN ADI GEÇİYORDU

Çevresinde öfkeli bir insan olarak bilinen Mehmet Ali Özdemir'in kaybından sonra birçok isim şüpheli olarak dikkat çekmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in davalık olduğu Yusuf ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken Özdemir'in yanında yevmiyeli çalışan Ertan Genç'in de şüpheli konuşmaları kafaları karıştırmıştı. Canlı yayınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile ilgiliydi. Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullanmıştı. Müge Anlı ise genç kadının sakinliğine dikkat çekmişti.