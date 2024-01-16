Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Nasıl öldü, cinayete mi kurban gitti?

Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Özdemir'in cenazesi boş arazide bulundu. Özdemir'in intihar süsü verilerek öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Nasıl öldü, cinayete mi kurban gitti?

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla ekibine başvurmuştu. Özdemir'in cenazesi aracının yakınında çalılar arasında bulundu.

Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Nasıl öldü, cinayete mi kurban gitti? - 1

SIRLAR OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Hanım'a esaret hayatı yaşattığı iddialar arasındaydı. Kıskançlık yüzünden sık sık sorun yaşanayan çiftin evliliğinde büyük sırlar olduğu öne sürülmüştü. 

Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme: Nasıl öldü, cinayete mi kurban gitti? - 2

BİRÇOK ŞÜPHELİNİN ADI GEÇİYORDU

Çevresinde öfkeli bir insan olarak bilinen Mehmet Ali Özdemir'in kaybından sonra birçok isim şüpheli olarak dikkat çekmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in davalık olduğu Yusuf ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken Özdemir'in yanında yevmiyeli çalışan Ertan Genç'in de şüpheli konuşmaları kafaları karıştırmıştı. Canlı yayınında ortaya atılan bir diğer iddia ise Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile ilgiliydi. Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullanmıştı. Müge Anlı ise genç kadının sakinliğine dikkat çekmişti. 

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