Mekan mekan gezip hesabı sahte dolarla ödedi

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç farklı eğlence mekanına gidip hesabı sahte dolarla ödeyen şüpheli yakalandı.

Mekan mekan gezip hesabı sahte dolarla ödedi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin üç farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte verdiğini belirledi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, O.M.K.'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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