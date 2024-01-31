Memleket Partisi 24 ilçe adayını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu 24 ilçe için adaylarını açıkladı.



Memleket Partisi, Ankara Etimesgut'ta Ömer Özdoğan'ı, Pursaklar'da Murat Aslandoğdu'yu, Sincan'da Ziya Kirzuk'u, Elmadağ'da ise Esra Gündoğan Murat'ı aday gösterdi.

İstanbul'da ise Büyükçekmece adayı İbrahim Dönmez, Esenyurt adayı Tanju Karakuş olarak belirlendi.

İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylarını tüm ilçeler açıklandıktan sonra İstanbul'da yapılacak basın toplantısıyla ilan edileceğini söyledi.

Buna göre; Memleket Partisi'nin belirlenen ilçe belediye başkan adayları ve seçim bölgeleri şu şekilde:



Adana Sarıçam Belediyesi için Dilek Tepe, Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi için Özkan Öztuğ, Ankara Etimesgut Belediyesi için Ömer Özdoğan, Ankara Pursaklar Belediyesi için Murat Aslandoğdu, Ankara Sincan Belediyesi için Ziya Kirzuk, Ankara Elmadağ Belediyesi için Esra Gündoğan Murat, Ardahan Çıldır Belediyesi için Turgay Şirin, Artvin Arhavi Belediyesi için Abdulkerim Akkaya, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi için İbrahim Dönmez, İstanbul Esenyurt Belediyesi için Tanju Karakuş, Kahramanmaraş Afşin Belediyesi için Mehmet Ceren, Kahramanmaraş Andırın Belediyesi için Durmuş Karakaş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi için Erdal Çifti, Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi için Nursel Pekcan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi için Halil İbrahim Kuruçay, Konya Ereğli Belediyesi için Mahmut Elihayrat, Konya Karapınar Belediyesi için İbrahim Şimşeker, Konya Karatay Belediyesi için Adem Demir, Konya Meram Belediyesi için Hamdi Ak, Konya Selçuklu Belediyesi için Mehmet Koçer, Malatya Yeşilyurt Belediyesi için Samet Fırat Özkaş, Mersin Mut Belediyesi için Fikret Çayır, Samsun İlkadım Belediyesi için Yeşim Emriye Kadıoğlu, Yozgat Bahadın Belediyesi için Sami Eroğlu.