Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol kimdir? Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak biliniyordu

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek Abdulbaki Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. İşte, Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hakkında bilgiler...



ABDULBAKİ EROL KİMDİR?



Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde dünyaya geldi.



Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Adıyaman, Siirt ve Van'da dini eğitim ve Arapça eğitimi aldı.



Babasının vefatından sonra cemaat lideri olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 22 Ekim 1993 tarihinde vefatı ile cemaat lideri oldu.



Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un yedi çocuğu bulunmaktadır.



ABDULBAKİ EROL NEDEN VEFAT ETTİ?



Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu.



74 yaşındaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı.



Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.