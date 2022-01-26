Meral Akşener Covid-19'a yakalandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haberler 26.01.2022 - 21:14 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 21:16

Meral Akşener Covid-19'a yakalandı

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19'a yakalandı.

Testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyuran Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin" dedi.

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