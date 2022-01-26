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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19'a yakalandı.

Testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyuran Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin" dedi.

Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.

Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız.



Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin.



Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam. #MilletBiziÇağırıyor — Meral Akşener (@meral_aksener) January 26, 2022