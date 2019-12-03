Meral Akşener: EYT'liler için kademeli bir çözüm planı mümkün

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşların hayatlarına dikkati çekti.



Bir toplumun medeniyet ölçüsünün, o toplumun dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklar olduğunu dile getiren Akşener, "Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir." diye konuştu.



Akşener, eğitimden günlük yaşama kadar her alanda engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın bu yola taş döşemek olduğuna inandıklarını söyledi.



Grup toplantısına EYT'lilerin katıldığını aktaran Akşener, EYT meselesinin, ailelerle birlikte milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğini savundu.



EYT'lilere ilişkin kademeli bir çözüm planının mümkün olduğunu belirten Akşener, "Türkiye'nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var. Yeter ki niyet olsun. Yeter ki yüreğiniz milletimizle birlikte atsın. 'Bizden önceki bir uygulama.' diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Ülkeyi yönetiyorsanız, sizden önce ya da sizden sonra, bütün dertlere çare bulmak zorundasınız." dedi.



EYT'lilerin dertlerine deva olmanın anlatıldığı gibi zor olmadığını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:



"Bir maliyeti var ama Türkiye'nin o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var. Ben 'maliyet' diyorum, onlar size 'yük' diyor. Milleti, kendi hazinesine yük görmek de ne demek? Para milletin, hak milletin. Siz kim oluyorsunuz da benim milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? Nasıl geçen haftaki sözümü dinleyip fabrika bacalarına filtre takmayı erteleyen kararı veto ettiniz ve milletin yararına bir karar verdiniz, EYT'liler konusunda da ya sözümü dinleyip, gerekeni yapacaksınız ya da biz geleceğiz, biz yapacağız."

"DAHA 8 AY ÖNCE 'İSTANBUL'UN SU SORUNUNU ÇÖZDÜK' DEMİŞTİ"



"Sayın Erdoğan çıktı, "İstanbul'un birkaç aya suyu kalmaz" dedi. Daha 8 ay önce 'İstanbul'un su sorununu çözdük' demişti. Melen çayı üzerine bir baraj yapmaya kalktılar 2 milyara yakın para harcadılar. Ama zemin açılması düzgün yapılmadığı için bir türlü devreye giremiyor."

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 500 günlük karnesine birlikte bakalım. Yüzde 4'ün üstünde daraldık, 1 sene önceye göre yüzde 10 fakirleştik, işsizlik oranı yüzde 14'e çıktı. İşsiz sayımız 4 milyon 650 bine çıktı. Yani 1 milyon 335 bin vatandaşımız daha işsiz kaldı. 506 bin kadınımız daha işsiz kaldı. Genç işsizlerimizin sayısı ise 470 bin arttı. İlk 500 günde otoyol ücretleri yüzde 41 zamlandı. Dövizin hali ortada. Bu sisteme geçtiğinden beri bütçe açığı 152 milyar lira oldu. Eğer Merkez Bankası yedek akçesi ile, imar affı, bedelli askerlik gibi gelirler olmasaydı çok daha yüksek olacaktı. Ödenemeyen takibe düşen krediler 140 milyar liraya çıktı. Yani yüzde 105 arttı. Kurtuluş iyileştirilmiş parlamenter sistemdir"