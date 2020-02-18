Meral Akşener: İstifalara saygı duyuyorum ama gerekçeler insafsızca

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı sonrası istifalarla ilgili konuşan Akşener, "İstifalara saygı duyuyorum ama gerekçeler insafsızca" dedi.

Akşener, "Spor kulüpleri arasındaki tartışmaları biliyorsunuz. Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesleri de duyuyorsunuz. Siyasetin spora karışıtğı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Bir hayvan dostu olarak insanı insan yapan temel değerin dünyayı tüm sahipleriyle paylaşabilme erdemi olduğunu düşünüyorum. Ülkemizden hayvanlarla ilgili gelen haberlere gözyaşı döküyoruz. Gücüm yettiğince mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim"

"Devlet aklı devlet yönettiğinin farkında olanlarda olur. Bu iktidarın mensupları devlet yönettiklerini unuttukları gibi israf düzeni içinde çile çeken insanımızı duymaz hale geldiler. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı saraylarının inşaat bakım ve onarımı için 610 milyon lira daha harcanacak. Bu para tam 265 bin 217 asgari ücrete eşit. Geçtiğimiz yıl sarayın bahçesindeki inşaatlara 2 milyar 845 milyon lira harcandı. Bu parayla maliyeti 100 bin liradan 28 bin aile ufak tefek başını sokacak bir ev sahibi olurdu. Bir babanın Hatay'da kendini yaktığı, bir başka babanın mecliste intihara kalkıştığı, kendini kamyonuna asan bir babanın olduğu ülkede oluyor bunlar. Adalet bunun neresinde"

"Kestel ve Gürsu'da nüfusun yüzde 60'ı hayvancılıkla geçiniyor. 2009'dan bu yana para kazanamıyoruz diyorlar. Hayvanın bakım malieyetini yüklenmek yerine etinden para kazanmaya yöneliyorlar"

"Şehir hastanelerini biliyorsunuz. Bursa'da bir emekli hanımefendi, 'devlet hastanelerini kapattılar bizi şehir dışı yollara mahkum ettiler' diyor."

"Geçen hafta Kestel'de bir fabrikada 78 işçi kapının önüne koyuluyor. İşçinin hakkını arayan sendikaları bile kutuplaştırdılar"

"Spor kulüpleri arasındaki tartışmaları biliyorsunuz. Fenerbahçe tribünlerinden yükselen sesleri de duyuyorsunuz. Siyasetin spora karışıtğı ülkelerde sporun ileri gidemediğini biliyorum. Ancak ekonomi bakanı damat bey bu aralar anlamadığı bir diğer alanı futbolu karıştırmakla meşgul"

"Kütahya'da Zafer Havaalanını yaptılar. Müteahhid şirkete 1 milyon 380 bin yolcu garantisi verdiler. Geçtğğimiz yıl tam 5 bin kişi kullandı. Yıl sonuna kadar taş çatlasa 100 bin yolcu kullanacak. 2044 yılına kadar uçmayan uçaklar için 244 milyon euro ödenecek hazineden"

"Faizler konusunda sayın Erdoğan'la aynı fikirdeyim faizler insin istiyorum. Ama baskı ile faizler inmez. Merkez Bankası'na faizler insin baskısı yapıldı. Kendisi akıllı Merkez Bankası cahildi. 2015 yılında faizleri indirin dediğinde 7.5'ti faizler. Merkez Bankası başkanı gitti açıklama yaptı, 'faizleri baskılarsak yukarı çıkar' dedi. Yıllar süren bu faiz baskısının sonucu dolar fırlası, faizr fırladı, ekonomimiz küçüldü"