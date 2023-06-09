Merkez Bankası'ndan sahte hesap uyarısı: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı yok

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan adına açılan hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Gaye Erkan'ın önümüzdeki günlerde hesap açacağı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan sahte hesap uyarısı: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı yok

Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil.

Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan ilk mesaj

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan ilk mesaj

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DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankası'nda tören düzenlendi.

Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim." dedi.

TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında

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