Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, mermer ocağında moloz döken kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralı

'da Mehmet Naci Bilgin'in (24) kullandığı ağır yük taşıyabilen büyük kamyon, Karamanlı ilçesi Bozdağ mevkisindeki mermer ocağında moloz dökerken uçuruma devrildi.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Bilgin, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...