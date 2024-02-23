Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralı

Burdur'da Mehmet Naci Bilgin'in (24) kullandığı ağır yük taşıyabilen büyük kamyon, Karamanlı ilçesi Bozdağ mevkisindeki mermer ocağında moloz dökerken uçuruma devrildi.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Bilgin, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

