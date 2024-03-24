Mersin'de canlı hayvan taşıyan TIR devrildi

Kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Turgut Ç'nin idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

TIR'ın dorsesinde bulunan yaklaşık 60 büyükbaş hayvandan bazıları telef oldu.

Sıkışarak yaralanan bazı hayvanların kurtarılması için itfaiye ekibi ve vatandaşlar seferber oldu.

Tek tek kurtarılan hayvanlar başka bir araca nakledildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

