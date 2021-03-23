Mersin'de genç kıza patronu tarafından cinsel saldırı iddiası

Mersin Yenişehir ilçesinde patronu tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia eden kadın şikayetçi oldu.

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. Patronu O.A, yetiştiremediği bir iş olduğunu söyleyip çağırınca, H.C. iş yerine gitti.

İş bitiminin ardından O.A, ortalığı toplaması için H.C'yi mutfağa çağırdı. H.C. mutfaktaki bulaşıkları toplarken, iddiaya göre arkasından yaklaşan O.A. cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, O.A. bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı.

H.C, yere yatırıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.A'nın, bir yandan da bağırmaması için ağzını kapattığını, bu nedenle nefes almakta zorluk çekmesi üzerine saldırısına son verdiğini iddia etti.

H.C, olayın ardından karakola giderek O.A'dan şikayetçi oldu.



SERBEST BIRAKILDI

Karakola giden kız şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

