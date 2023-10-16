Mersin’de kayalara çarpan tekne battı

Mersin’in Erdemli ilçesinde motoru duran tekne, dalga ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenip kayalara çarptı. Teknenin kaptanı ve yanındaki kişi botla kurtuldu.

Mersin’de kayalara çarpan tekne battı

’de motoru duran , kayalara çarpıp battı.

Erdemli’de kaptanlığını A.Y.’nin yaptığı ABD bayraklı “Lotus” isimli yelkenli teknenin motoru durdu.

Rüzgarla birlikte sürüklenen tekne, kayalıklara çarparak hasar aldı, ardından da küçük bir bölümü su yüzeyinde kalacak şekilde battı.

Mersin’de kayalara çarpan tekne battı - 1

Kaptan A.Y. ve yanındaki kişi, botla tekneden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yöredeki balıkçılarla birlikte tekneyi kıyıya çekmek için çalışma başlattı.

Dalgıçlardan birinin halat bağladığı tekne, balıkçı teknesiyle çekilerek yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Erdemli balıkçı barınağına getirilip, vinçle denizden çıkarıldı.

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