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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığı yapanlara yönelik Bozyazı ve Anamur ilçelerinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 5 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin de yakalandığı operasyonda 3 adet dedektör ile 23 adet tarihi obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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