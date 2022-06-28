Mersin'de trafikte taciz edip cevap alamayınca da tükürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde tatil bölgelerinden dönenleri taciz edip, araçlarına zarar veren 29 yaşındaki İbrahim Bozkurt yakalandı.

Olay, Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü İbrahim Bozkurt, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçlardakileri yol boyunca rahatsız etti.

Bozkurt, ışıklara gelindiğinde de aracından inerek, küfür ve hakaretlerde bulundu.

Yoluna devam eden Bozkurt, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi. Mağdurlar Bozkurt'tan şikayetçi oldu.



HAKARET EDİP TÜKÜRDÜ



Olaya ilişkin anlar, başka sürücüler tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin camına vurarak açmalarını isteyen Bozkurt'un yanıt alamayınca hakaret edip tükürdüğü görüldü.

ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği yer aldı.

YAKALANDI



Şikayet üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmada Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Bozkurt'u yakaladı. 'Hakaret ve mala zarar verme' suçlarından hakkında işlem başlatılan Bozkurt, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.