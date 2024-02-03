Meslektaşlarıyla tartışan hemşire arkadaşlarını çağırdı; 8 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı

Mardin’de meslektaşlarıyla tartışan hemşirenin çağırdığı grup, sağlık çalışanlarına saldırdı.



Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesinde, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.



Yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. isimli kadın ile aynı bölümde çalışan meslektaşları arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından iddiaya göre T.B., meslektaşlarını tehdit edip, Batman’dan çağırdığı arkadaş grubunu, yangın merdiveni ve şifreli kapılardan kendi giriş kartını okutarak geçirip, hastaneye aldı.



Yoğun bakım servisi önüne gelen 8 şüpheli, T.B.’nin tartıştığı meslektaşlarından S.K., D.Ç., İ.K., A.Ç. ve M.H.K.’ye saldırıp, yaraladı.

Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan, yaralı sağlık çalışanlarını ziyaret etti Yaralılardan M.H.K.’nin hastanede tedavisi sürerken, diğerleri müdahalelerinin ardından darp raporu alıp şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.



Olayla ilgili, polis ekipleri, hemşire T.B. ile 8 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Hemşire T.B. ile birlikte 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastane yönetimi, hemşire T.B. hakkında idari soruşturma başlattı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun