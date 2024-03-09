Meteorolojiden çiftçilere zirai don uyarısı

Meteoroloji’den yapılan uyarıda “Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hafta sonunda sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak; Pazar ve Pazartesi günleri Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri ile Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde hafif yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.



Zirai don uyarısının 10 Mart 2024 gece saat 00:00 ile 11 Mart 2024 sabah saat 09:00 arasında geçerli olması bekleniyor.