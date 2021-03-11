Meteoroloji'den hava durumu: Soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, hafta sonu etkisini yitirecek.

Sıcaklıkların yarın doğu bölgelerde hissedilir derecede azalacağı, hafta sonunda tekrar artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan hafta başında Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlerde Pazartesi günü başlayacak yağışların, Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise, ''Ayın 15'inden sonra bir hafta süreyle ülkemizde yağmurlar var ve havalar soğuk seyredecek'' diyerek mart ayının soğuk seyretmesini beklediklerini ifade etmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 12-18 Mart 2021 haftalık hava durumu ise şu şekilde yer aldı:

Haftalık Hava Durumu

(12 - 18 Mart 2021)

Hava sıcaklıklarının yarın (Cuma) doğu bölgelerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, hafta sonunda tekrar artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/wiMK4NXq6e — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 11, 2021

BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİNİ



Marmara Bölgesi'nde havanın açılmasıyla ayaz etkili oluyor. Hafta sonu sıcaklıklar yükselecek, Pazar günüyse hava ılık.



Ege'nin iç kesimlerinde zirai don riski bulunuyor. Gece bölgede sıcaklıklar eksili değerlere inecek. Ege, hafta sonu ısınacak ancak pazar günü lodosun etkisiyle bölgeye yağış geliyor.



İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık hafta sonu hızla artacak.



Akdeniz ve Güneydoğu'da rüzgarın yarın oldukça şiddetlenmesi bekleniyor. Bölgede, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir.