Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (27 Haziran 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Marmara Bölgesi'nde, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.



Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

🗓27 Haziran 2021 (Pazar)

🌡Hava Sıcaklığı: Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde ⤵️ pic.twitter.com/vQtjxgoK2N — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 27, 2021

MARMARA DENİZİ'NDE 10 METRENİN ALTI, KORKU TÜNELİNİ ANDIRIYOR