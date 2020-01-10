Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Yurt genelinde yağmur etkisini kaybetti

Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 10 Ocak 2020 meteoroloji hava durumu haberi..Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, yurt genelini bugün sakin bir hava bekliyor. Doğu Karadeniz'de yer yer Trabzon başta olmak üzere yağış görülebilir. İstanbul ise güne sisli bir hava ile uyandı. Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İç Anadolu Bölgesi'ne ise buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu. Peki bugün ve yarın hava nasıl olacak?, Günlük hava durumu ve hafta sonu hava durumu için merak edilenler...

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve boğaz geçişini engelleyen sis akşam saatlerinde de etkili olacak. 

Pazar günü Trakya'dan başlayarak Marmara Bölgesi tekrar şiddetli yağışın etkisi altına kalacak. 

Hafta sonu İstanbul ise Cumartesi günü hafta boyunca görülen hava sıcaklığının üstüne çıkarak parçalı bulutlu ve 10 derecelik sakin bir hava ile karşılacak. Pazar günü gün içerisinde ise yağış bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 17

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

VİDEO: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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