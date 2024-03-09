Metrelerce mangal kurulup pişirilen 3,5 ton hamsi dağıtıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde 75 metre uzunluğunda mangallar kurulup, pişirilen 3,5 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

Metrelerce mangal kurulup pişirilen 3,5 ton hamsi dağıtıldı

'de Akçakoca ilçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı’nda Festivali düzenlendi.

Bu yıl 3’üncüsü yapılan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival nedeniyle 75 metre uzunluğunda mangallar kuruldu.

Mangallarda 3,5 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar hamsi ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Metrelerce mangal kurulup pişirilen 3,5 ton hamsi dağıtıldı - 1

Festival kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Erol Şahin ile Recebim sahne aldı.

Alanı dolduran vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...