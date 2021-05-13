Haramidere metrobüs durağına ilerleyen bir metrobüste saldırı girişimi yaşandı. Bir yolcu kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.



Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu. Durum polise bildirildi. Olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.



Yolcuların tahliyesinden sonra polis ekipleri saldırganı ikna etmek için uğraştı. Metrobüsten indirilen saldırgan gözaltına alındı.



Yaralı olarak yakalanan saldırgana ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.



Ardındans saldırgan Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

