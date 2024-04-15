Metruk binada gizlenirken yakalandılar: Çantadan botoks ilaçları çıktı

Bu kişilere ait olduğu tespit edilen sırt çantasında ise 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu ve ve uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi.



Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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