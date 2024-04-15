Metruk binada gizlenirken yakalandılar: Çantadan botoks ilaçları çıktı

Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından metruk binada yakalanan 5 yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Metruk binada gizlenirken yakalandılar: Çantadan botoks ilaçları çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kavaktepe köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, kullanılmayan metruk binada gizlenen 5 yabancı uyruklu erkek şüpheliye üst araması yaptı.

Metruk binada gizlenirken yakalandılar: Çantadan botoks ilaçları çıktı - 1

Bu kişilere ait olduğu tespit edilen sırt çantasında ise 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu ve ve uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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