Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? (2022 Mevlid Kandili tarihi)

Tüm Müslüman camiası tarafından büyük önem arz eden Mevlid Kandil tarihi birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Müslüman alemi tarafından beklenen Mevlid Kandili için artık kısa bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimi sonrasında Mevlid Kandili tarihi belli oldu.



2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



Mevlid kandili tarihi, 2022 yılı dini takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ



'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.



Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.



Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.