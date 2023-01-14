MHP Kızılcahamam kampında

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "seçim çalışmaları" gündemiyle düzenlenen Kızılcahamam kampı başladı. Kampın gündemi iç ve dış gelişmeler ile seçim çalışmaları olarak belirlendi.

MHP Kızılcahamam kampında

'nin MYK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında 13-15 Ocak'ta Kızılcahamam'da toplandı.

Kapalı toplantılarda değerlendirmeler devam ederken kampın maddesi 2023 seçimleri. Seçimde MHP'nin izleyeceği yol haritası bu tıoplantıda belli olacak.

MHP Kızılcahamam kampında - 1 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantılar öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kampa Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılıyor. Kampın gündemi iç ve dış gelişmeler ile seçim çalışmaları olarak belirlendi.

Kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...