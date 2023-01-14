MHP Kızılcahamam kampında

MHP'nin MYK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında 13-15 Ocak'ta Kızılcahamam'da toplandı.

Kapalı toplantılarda değerlendirmeler devam ederken kampın gündem maddesi 2023 seçimleri. Seçimde MHP'nin izleyeceği yol haritası bu tıoplantıda belli olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantılar öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kampa Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılıyor. Kampın gündemi iç ve dış gelişmeler ile seçim çalışmaları olarak belirlendi.

Kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.