MHP'den Türk Tabipleri Birliği (TTB) için kanun teklifi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

Teklifte yer alana göre; devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlardan herhangi birinden mahkum olanlar ve kanun hükmünde kararname ile kamu hizmetinden çıkarılanların Türk Tabipler Birliği'ne üyelikleri de sonlandırılacak, bu kişilerin yerine yenileri seçilecek.

TTB BAŞKANI NE DEMİŞTİ?



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede "kimyasal silah kullandığını" iddia eden açıklamalarının ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ



''Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar terörizme beşinci kol faaliyeti yapan kansızlardır'' diyerek sert tepki gösterdiği açıklamasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını ve TTB'nin kapatılmasını söylemişti.