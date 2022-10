TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Burada savcıya 5 saat ifade veren Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sorgu sırasında birlik üyeleri adliyeye alınmadı. Adliye önünde bekleyen üyeler, polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusunun ardından TTB Başkanı Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Fincancı, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddetti.

Fincancı, TTB Başkanı sıfatı ile değil adli tıp uzmanı olarak gösterilen fotoğraflarla ilgili bilimsel yorum yaptığını söyledi.



''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.

Başsavcılık, görevden alma talebine 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gerekçe gösterdi.

Söz konusu düzenlemeye göre; ''Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine Sağlık Bakanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine'' mahkemelerce son verilebiliyor.



Eğer Fincancı'nın görevine son verilirse, Türk Tabipleri Birliği mahkemece görevlendirilen heyet tarafından bir ay içinde seçime götürülecek.

Anadolu Ajansı (AA), Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?



Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.



MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

RASİME ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?



Adli tıp uzmanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 İstanbul doğumlu. Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yaptı.