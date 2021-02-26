MHRS aşı randevusu alma: Öğretmenlerin aşılaması sürüyor

Öğretmenler aşılanmaya başlandı. Sürecin nasıl ilerleyeceği de netleşti. Yüz yüze eğitime geçecek sınıflarda görevli öğretmenlere öncelik tanınacak. Öğretmenlerin aşılanması Mart ayı boyunca devam edecek.

NTV Haber 26.02.2021 - 11:42

MHRS aşı randevusu alma: Öğretmenlerin aşılaması sürüyor

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Öğretmenlerin aşılaması sürüyor...

Köy okullarında görevli öğretmenlerle başlayan aşılamaya ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğretmenleriyle devam edilecek.

Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıflarında uygulamalı dersler 1 Mart'tan itibaren yüz yüze olacak.
Bu derslerin öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.

Yüz yüze eğitime geçecek özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

Öğretmenler aşı sırasının gelip gelmediğini 2023'e mesaj atarak, öğrenebilecek. Sırası gelenler merkezi hekim randevu sistemi ya da e-nabıza girerek randevu alacak.

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