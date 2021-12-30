TURKOVAC aşısı kullanıma alındı (MHRS ve ALO 182 ile 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı.



Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyeleri, Ankara Şehir Hastanesin'de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.



RANDEVU ALINABİLİYOR



Bakan Koca aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Yerli aşımızı Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



Ayrıca Bakan Koca bugünden itibaren Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.

HATIRLATMA DOZU İÇİN SÜRE 3 AYA İNDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, hatırlatma dozu için sürenin 3 aya indiğini vurgulamıştı.

Bakan Koca, "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir" diye konuştu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevuları MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor.



MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.



MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.