Milas'taki orman yangını kontrol altında

Milas'ın Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale edildi.



Orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından iki saatte kontrol altına alındı.



Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık iki hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.